Volley B, Titan Service stende la Ventil System nel derby: 3-0

Sport

Repubblica San Marino

| 11:47 - 01 Maggio 2022

Yan Kiva.

La Titan Services ha chiuso il suo terzo campionato consecutivo in serie B battendo, sabato 30 aprile al Pala Casadei, la Ventil System San Giovanni in Marignano nel recupero della 15esima giornata. Un derby che valeva giusto per segnare una sorta di “supremazia territoriale” fra le squadre romagnole presenti nel girone. Tanto più che i due team arrivavano al match a pari punti. Sabato mattina, infatti, era arrivata la notizia della vittoria a tavolino da parte della Titan Services nella partita giocata il 23 aprile col Volley Potentino, colpevole di aver schierato un giocatore squalificato. Il match è stato più equilibrato di quanto non dica il 3-0 finale con il Marignano che ha avuto la possibilità di allungare il match con tre set point nel terzo parziale. Ottime prove di Kiva (13 punti), Bernardi (11) e Zonzini (11) decisivo con i suoi ace nel terzo set per la vittoria.

Cronaca. Inizio di partita con diversi errori da ambo le parti. Un lungo turno in battuta di Bernardi permette alla Titan Services di allungare sull’11/7 dal 6/7. Sul 14/9 la Ventil System chiama il primo time-out. La mossa dà i suoi frutti con la squadra ospite che recupera (16/14) mettendo in difficoltà i padroni di casa soprattutto con gli attacchi da posto 2 e costringendoli al time-out a loro volta. Nuovo allungo dei sammarinesi (20/16) e nuova risposta del Marignano (20/19). Sul 24/21, due errori in attacco consentono alla Ventil System di rifarsi sotto (24/23). La chiude Kiva con un intelligente mani fuori da posto 2. Secondo set in equilibrio fino al 10 pari quando è la Titan Services a effettuare il primo e decisivo allungo (13/10) con due attacchi di Benvenuti da posto 4 e un ace di Carigi. Gli ospiti, piuttosto fallosi, non rientrano più e sul 23/19 sono due loro errori in attacco che chiudono il set. Il terzo parziale ricalca l’andamento in equilibrio del secondo con le due squadre vicine nel punteggio stavolta fino al 20 pari quando il Marignano, con due attacchi andati a buon fine e un muro punto, si porta sul 20/23. I sammarinesi rispondono con Zonzini (attacco e ace) fino a portarsi sul 23/24. Una palla accompagnata del palleggiatore avversario regala il 24 pari. Ancora un Ace di Zonzini, gran protagonista nel finale e un errore avversario regalano la vittoria del set e del match.

Il tabellino

Titan Services – Ventil System Marignano 3-0

Titan Services. Kiva 12, Carigi 5, Zonzini 11, Benvenuti 9, Bernardi 11, Rondelli 1, Stefanelli (L1,) Ricci 1, Borghesi. N.E. Pancotti, De Luigi, Cicconi, Bacciocchi (L2), Frascio. Ace 7. Errori battuta 11. Muri punto 3. All. Stefano Mascetti.

Ventil System. Alessandri 3, Di Michele 4, Ercoles 1, Cafaro (L1), Sanchi, Magi 2, Ferraro 2, Zanni (L2), Peroni 2, Franco 9, Uguccioni 10, Campi 6, Conci 2. Ace 3. Errori battuta 9. Muri punto 7. All. Alessandro Della Balda.

Arbitri: Daniela Imbevaro (1°), Elena Gambato (2°).

PARZIALI: 25/23 25/19 26/24

Classifica finale girone G serie B maschile. Bontempi Casa Collemarino 55, Paoloni Macerata 52, Montesi Pesaro 45, La Nef Osimo 41, Volley 79 Civitanova Marche 41, Novavolley Loreto 39, Titan Services San Marino 34, Ventil System San Giovanni in Marignano 31, Sabini Falconara Marittima 26, Volley Potentino Macerata 18, Iseini Alba Adriatica 8, Romagna Banca Bellaria 6.