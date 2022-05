Studenti bolognesi a Montefiore Conca a lezione di turismo

Attualità

Montefiore Conca

09:14 - 01 Maggio 2022

Un momento dell'incontro.

I futuri operatori del turismo a lezione in Valconca. Ieri mattina (sabato 30 aprile) il sindaco di Montefiore Conca, Filippo Sica e il professore Alessandro Sistri, hanno accolto nella sala conferenze della Rocca Malatestiana le classi quinte dell'indirizzo Turistico dell'istituto superiore 'Gaetano Salvemini' di Casalecchio di Reno (Bologna).



Cinquantasei studenti, tra ragazzi e ragazze, insieme ai loro accompagnatori, i professori Antonella Fornari (referente dell'indirizzo Turistico), Pierpaola Guccini, Antonella Di Stefano, Ilaria Parisi, Dario Liotta. Gli studenti hanno potuto prendere parte ad una lezione incentrata sulle strategie di marketing e promozione turistica messe in campo dai Comuni della collina in sinergia con quelli della costa romagnola.



Il sindaco, in particolar modo, ha illustrato ai giovani le iniziative di promo commercializzazione che mirano allo sviluppo e alla valorizzazione del borgo di Montefiore, del suo patrimonio storico, culturale, paesaggistico, enogastronomico: progetti e proposte che hanno come obiettivo lo sviluppo del turismo del territorio della Valconca, che con il progetto Casa di Valle ha assunto la connotazione di Valle delle Vacanze.



Gli studenti, dopo un'appassionata testimonianza della Consigliera comunale Tamara Fornari sull'arte dell'ospitalità in ambito ricettivo, sono stati accolti dai castellani Nadia e Marino, prendendo parte ad una visita guidata della celebre Rocca Malatestiana che sancisce la ripartenza del turismo didattico in Valconca. La tappa montefiorese si inserisce in un'attività didattica che in questi giorni ha portato gli studenti a conoscere i meccanismi del settore turistico-ricettivo della Riviera. Erano previsti, oltre alla visita a Montefiore, momenti didattici in strutture alberghiere, visite al Museo Fellini e alla città di Rimini, un incontro con l'assessore al Turismo di Riccione Stefano Caldari e, infine, un'esperienza di trekking sul Monte San Bartolo.