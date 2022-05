Perticara, un concerto per le famiglie ucraine. L'esibizione di Daria ed Elena commuove

Attualità

Perticara

| 09:04 - 01 Maggio 2022

Alcuni momenti della serata.



Sala conferenze del museo Sulphur di Perticara gremita ieri sera (sabato 30 aprile) per un concerto benefico organizzato dalla pro loco, il cui ricavato è stato destinato alle due famiglie ucraine ospitate proprio a Perticara. Protagonista del concerto la Banda Musicale Minatori di Perticara, guidata dal Maestro Ermes Santolini. Centrotrenta le persone che hanno assistito al concerto (il massimo consentito in base alle normative anti Covid), tra cui il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini, la vicesindaca Elena Vannoni, Letizia Valli, consigliere comunale, e il comandante della Polizia Stradale di Novafeltria Pierluigi Germani. "In queste settimane in cui tanti ucraini e ucraine stanno vedendo le loro vite andare in pezzi sotto i colpi delle bombe russe sono molti i musicisti e cantanti di tutte le parti del mondo che alzano la loro voce per esprimere la loro solidarietà a questo popolo e dire un forte no contro la guerra", evidenzia il presidente della pro loco Cesare Bianchi, soddisfatto per la risposta della popolazione dell'Alta Valmarecchia all'iniziativa solidale. "Nello sguardo dei nostri fratelli e sorelle vittime degli orrori della guerra, leggiamo il bisogno profondo e pressante di una vita improntata alla dignità, all’amore e alla pace - prosegue Bianchi - e allora attraverso la musica, anche noi dal nostro piccolo paese, vogliamo far arrivare questo messaggio di pace e solidarietà al popolo ucraino". Durante il concerto si sono esibite con due canzoni anche Daria ed Elena, due ragazzine ucraine ospitate a Perticara, un'esibizione che ha particolarmente commosso la platea.