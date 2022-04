Baseball, bis del San Marino in gara2 a Modena: 0-4

Sport

Repubblica San Marino

| 02:05 - 01 Maggio 2022

Baez in azione.

E' doppietta per il San Marino Baseball nella tana del Modena. In gara2 gli uomini di Doriano Bindi concedono una sola valida e finiscono per vincere 4-0 grazie ai singoli punti segnati nelle prime e nelle ultime due riprese. Vincente Baez, che ha subito l’unica valida ma che è stato dominante con 8 strike-out in 3.2 inning. Nel box da segnalare la prova di Celli (2/3 con un doppio, una rubata e due punti battuti a casa) e Ferrini (1/1 con un doppio, una rubata e addirittura 4 basi ball).

LA CRONACA DI GARA2. Questa volta i Titani vanno in vantaggio subito e non vengono più ripresi. Sono preziosissimi i punti che arrivano al 1° e al 2° inning. Al 1° l’1-0 va a tabellone sulla volata di sacrificio di Celli che manda a segnare Ferrini. Al 2° è fondamentale il singolo in apertura di Ustariz, che poi raggiunge la seconda su palla mancata, la terza su rimbalzante di Leonora e casa base per il 2-0 su un’altra palla mancata.

Sul monte i quattro inning di Quevedo sono immacolati, con solo due basi ball concesse. Al 5° l’impatto di Peluso non è perfetto. Dopo due eliminazioni veloci, il rilievo riempie i cuscini con le basi ball a Infante, Scerrato e Corrado, poi però salva la situazione eliminando al piatto Martone.

San Marino avrebbe l’opportunità di segnare al 5° (doppio di Ferrini) e al 6° (singolo di Celli e Lino colpito con zero eliminati) ma non concretizza. Peluso deve scendere invece nella parte bassa del sesto dopo la base a Russo e Corbino colpito. C’è un eliminato e sale Baez, che mette strike-out Campazzi e Bakkali chiudendo una ripresa complicata nel migliore dei modi.

All’8° l’allungo sammarinese porta la firma dei due migliori giocatori di serata: Ferrini, che si guadagna la terza base ball personale, e Celli, che lo spinge a casa con un doppio per il 3-0.

Non è finita perché San Marino arrotonda al 9° sul 4-0 con Di Fabio, che con due in base batte in doppio gioco ma fa entrare il punto. Baez chiude senza problemi e firma la salvezza, è doppietta per San Marino.

MODENA BASEBALL – SAN MARINO BASEBALL 0-4

SAN MARINO: Ferrini 2b (1/1), Angulo ss (0/5), Celli ec (2/3), Lino dh (0/3), Ustariz 1b (1/2), Leonora es (0/4), Batista ed (0/3), Pieternella r (0/3), Di Fabio 3b (0/4).

MODENA: Infante Luti (Corrado 0/2) dh (0/0), Martone ss (0/4), Russo ed (0/3), Pompilio 1b (0/4), Corbino es (0/2), Campazzi ec (0/4), Bakkali 3b (0/4), Infante Carreno 2b (1/3), Scerrato r (0/2).

SAN MARINO: 110 000 011 = 4 bv 4 e 0

MODENA: 000 000 000 = 0 bv 1 e 1

LANCIATORI: Quevedo (i) rl 4, bvc 0, bb 2, so 5, pgl 0; Peluso (r) rl 1.1, bvc 0, bb 4, so 3, pgl 0; Baez (W) rl 3.2, bvc 1, bb 2, so 8, pgl 0; Calero (L) rl 5, bvc 2, bb 3, so 4, pgl 1; Hurtado (r) rl 3, bvc 2, bb 2, so 0, pgl 1; Petralia (r) rl 0.2, bvc 0, bb 3, so 0, pgl 1; Ventura (f) rl 0.1, bvc 0, bb 0, so 0, pgl 0.

NOTE: doppi di Ferrini e Celli.