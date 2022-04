Calcio Promozione, Gabicce Gradara: pesante ko sul campo del V.Castelfidardo (6-1)

Sport

Gabicce Mare

| 21:01 - 30 Aprile 2022

Si interrompe dopo undici risultati utili la striscia positiva del Gabicce Gradara: la squadra di Papini è caduta in maniera pesante sul campo del Vigor Castelfidardo per 6 -1. Tre delle quattro le reti sono arrivate nella prima frazione di gioco: ha cominciato per i padroni di casa Rombini su rigore al 23′ (atterramento in area), al 33′ raddoppio di Gambacorta, al 42′ Cinotti su rigore (fallo di mano) accorcia le distanze per gli ospiti e ancora Rombini su rigore (fallo di mano) a fil di sirena segna il 3-1 per la Vigor Castelfidardo.

Nella ripresa al 24′ il poker della squadra di Manisera ad opera di Tonuzi con un tiro dal limite e al 38′ lo stesso Tonuzi ha realizzato la sua personale doppietta con una punizione a giro da fuori area leggermente sulla sinistra con palla alla destra del portiere. Al 44′ Ciucciomei realizza il gol del 6-1.

La squadra di Manisera può festeggiare oltre alla vittoria anche il secondo posto in solitudine mentre la sconfitta fa scivolare al sesto posto in classifica il Gabicce Gradara in quanto la Fermignanese, appaiata prima della partita, ha pareggiato in rimonta in casa contro il Moie (3-3) mentre alle spalle il Barbara accorcia a -1 in virtù del prezioso pareggio sul campo del Portuali Ancona per 1-1.

Nel prossimo turno domenica allo stadio Magi sfida contro il Loreto caduto in casa contro l’Osimo Stazione per 3-1 e penultimo in classifica 16 punti, a tre lunghezze dai playout.

IL TECNICO Mirco Papini non cerca scuse al termine della partita: “Ci sta perdere dopo 11 risultati utili di fila, ma non in questa maniera e io essendo l’allenatore sono il primo responsabile: mai mi era capitato di subire una ko così pesante. Non ci sono assolutamente scusanti, la prestazione è stata del tutto insufficiente sotto tutti i profili. E’ un bagno di umiltà che ci deve fare riflettere per affrontare al meglio la parte finale di stagione. Dobbiamo resettare tutto e ripartire”.

Cosa non è andato per il verso giusto?

“L’approccio è stato sbagliato, sul 2-0 siamo ritornati in partita con Cinotti per subire però la rete del 3-1 allo scadere della frazione. Nella ripresa siamo partiti bene, tuttavia ci siamo fatti infilare commettendo degli errori che abbiamo pagato a caro prezzo”.

Fortunatamente i risultati delle rivali vi sono stati favorevoli: il Gabicce Gradara è sesto a -1 dai playoff “Come ho già detto, tutto dipende da noi, dal nostro atteggiamento e non dalle squadre avversarie. Guai pensare, ad esempio, che sia facile la partita allo stadio Magi nel prossimo turno contro il Loreto, che ha bisogno assoluto di punti salvezza e giocherà alla morte per cercare di

raggiungere i playout”.

Il tabellino

VIGOR CASTELFIDARDO – GABICCE GRADARA 6-1

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Bandanera (37′ st Ciucciomei), Perna (5′ pt Stacchiotti), Gioielli (19′ st Polzonetti Lo.), Marconi, Polzonetti Lu., Gambacorta, Terrè, Rombini (37′ st Arifi), Mosca, Storani (22′ st Tonuzi). all. Manisera

GABICCE GRADARA: Fabbri, di Fino (1′ st Innocentini), Costa (16′ st Ciaroni), Di Addario, Passeri, Sabattini, Vegliò, Serafini, Prandelli (1′ st Grandicelli), Grassi (1′ st Vaierani), Cinotti (27′ st Montebelli). All. Papini

Arbitro: Ricciarini di Pesaro Urbino

Reti: 23′ pt Rombini (rig) 33′ pt Gambacorta, 42′ pt (rig) Cinotti, 46′ pt (rig) Rombini, 26′ st e 37′ st Tonuzi, 44′ st Ciucciomei