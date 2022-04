Rimini capitale italiana della danza: Rds Stadium diventa il primo centro federale

Attualità

| 15:53 - 30 Aprile 2022

Il sindaco Sadegholvaad e Laura Lunetta (presidente FIDS). Foto dalla pagina Facebook del sindaco.



"Rimini si appresta a diventare la Capitale Italiana della Danza". Così il sindaco Jamil Sadegholvaad commenta l'accordo tra la Federazione Italiana Danza Sportiva e il Comune. L'Rds Stadium diventerà il centro federale della danza sportiva: il progetto di riqualificazione (previsti interventi strutturali e di efficientamento energetico) è stato candidato ai fondi del Pnrr, per circa 4 milioni di euro. Con l'accordo ufficializzato oggi (sabato 30 aprile) Rimini si lega alla FIDS non solo per i campionati italiani, che si svolgono in città dal 2008 al 2021, portando tra le 120.000 e le 150.000 presenze, ma anche per eventi lungo tutto l'arco dell'anno. Nel dettaglio: 70 giorni tra giugno e agosto per i campionati italiani, 10 giornate a gennaio per i Campionati Italiani Assoluti, il lunedì e il giovedì di tutte le settimane dell’anno per l’Attività Formativa Accademia.