Challenge Riccione, gara sprint alla riminese: vincono Strada e Mercatelli

| 15:08 - 30 Aprile 2022

I due vincitori Niccolò Strada e Asia Mercatelli.





di Riccardo Giannini



Triathlon protagonista nel weekend a Riccione, davanti a una buona cornice di pubblico. Subito tante emozioni nella gara sprint del Challenge, su un circuito di 750 metri (frazione nuoto), 20 km (frazione bike) e 5 km (corsa), gara che ha incoronato gli atleti di casa: il corianese Niccolò Strada e la riccionese Asia Mercatelli.



Partenza alle 9.30 per la batteria femminile, tre ore dopo il via della batteria maschile. Una temperature gradevole e il sole hanno fatto da cornice alla prima sfida sul nuovo circuito, con il percorso bike modificato dopo il "no" di Coriano al passaggio degli atleti nel territorio comunale, come avveniva nelle precedenti edizioni: dalla Riviera (Riccione, Misano, Cattolica) gli atleti, in sella alle bici, sono transitati a San Giovanni in Marignano, con giro di boa a San Clemente.



La vittoria nella competizione maschile ha sorriso dunque a uno dei talenti più splendenti del triathlon italiano, il corianese Niccolò Strada, che ha completato il circuito in 56:26.53. Strada, terzo alla recente superleague di Londra, ha rifilato poco meno di un minuto al secondo classificato, Davide Ingrilli (57:24.78), terzo invece Marco Lorenzon (58:15.77). "Ho deciso all'ultimo di partecipare al Challenge, ma volevo esserci e volevo vincere la gara di casa. Ho cercato di andare più regolare possibile, per prepararmi al meglio ai prossimi appuntamenti internazionali", ha commentato Strada al traguardo. Ai bordi del podio si sono classificati Miguel Larramona (00:58:39.27), quarto, ed Edoardo Petroni (00:59:33.27), quinto.



Asia Mercatelli è stata invece la più veloce tra le donne, tagliando il traguardo in 01:05:46.70. "Sono molto contenta, ci tenevo a vincere la gara di casa. La gara è stata un buon allenamento per i prossimi appuntamenti di stagione", ha dichiarato. Mercatelli è stata subito protagonista nel circuito a nuoto, portandosi in fuga con Sara Crociani anche nella frazione bike. Crociani si è poi ritirata nell'ultima frazione e sul podio sono salite così Laura Ceddia (01:07:25.44) e Chiara Cocchi del Td Rimini (01:08:06.43). Quarta la compagna di squadra Alice Alessandri, giovanissimo talento del triathlon riminese, che ha completato lo sprint in 01:08:28.68. Quinta Denise Cavallini (01:08:38.93). Il Td Rimini ha portato cinque atlete nella top 10: oltre a Cocchi e ad Alessandri, settima piazza per Alessia Righetti (01:10:00.17), ottava Ludovica Severi (01:10:33.42), decima Cecilia D'Aniello (01:11:03.92). Nella classifica maschile il più veloce del team di Rimini è stato Pasquale Ghionno, undicesimo al traguardo con il tempo di 01:01:26.75. Seguono Luca Vignali (25esimo, 01:04:05.99) e Gianluca Zennaro (32esimo, 01:06:17.47).



ANCHE ALTARIMINI SUL PODIO Nella categoria M4 la vittoria ha sorriso a Massimo Torsani (54esimo assoluto), primo al traguardo in 01:09:28.71. Sul podio di categoria è salito anche altarimini.it: la nostra testata era rappresentata infatti dal direttore Glauco Valentini, secondo M4 e 61esimo assoluto (01:10:28.45), e dal responsabile commerciale Riccardo Valentini, terzo M4 e 77esimo assoluto (01:11:56.44). Tutti e tre gli atleti erano iscritti con il Td Rimini.