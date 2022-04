Calcio Eccellenza, l'ex Rimini Arnaldo Franzini promosso in D alla guida del Lumezzane

Sport

Rimini

| 15:02 - 30 Aprile 2022

Mister Arnaldo Franzini.

Il Lumezzane ripartirà da Arnaldo Franzini, il trainer che alla guida del club bresciano – l'ex bomber Andrea Caracciolo è il nuovo direttore sportivo - ha conquistato la promozione dall'Eccellenza alla serie D. L'ex giocatore del Rimini in serie C2 (dal 1997 al 1999 con un totale di 54 presenze e 13 reti) e in estate tra i primi tecnici contattati dal ds Andrea Maniero, ha vinto il campionato con sei giornate di anticipo con 24 vittorie, 3 sconfitte e 2 pareggi (domenioca contro il Carpenedolo ultima partita).

LA CARRIERA Franzini Ha guidato all’esordio in panchina il Fidenza, per poi costruire il suo primo capolavoro con il BettolaPonte, trascinato in due anni dalla Promozione alla serie D. All’indomani della fusione con la Pro Piacenza, ha poi completato il suo percorso con la promozione in serie C e la successiva salvezza, strappata ai playout in barba a tutti i pronostici negativi della vigilia (la squadra partiva da -8). Passato quindi ai cugini del Piacenza, Franzini ha riportato il prestigioso sodalizio emiliano tra i professionisti al primo tentativo (96 punti, un record), ed in seguito ha vissuto quattro annate da protagonista in serie C con l’amarezza del ritorno in serie B sfumato in extremis nel 2019, quando la Virtus Entella superò i biancorossi nei minuti di recupero dell’ultima giornata. Nella penultima annata si è dimesso dal Seregno leader, poi promosso in D. Quindi il Lumezzane in Eccellenza: altra vittoria di campionato.

"Lumezzane è un posto ideale per fare calcio da un punto di vista sportivo e soprattutto umano. Sono contento della scelta fatta quest’estate: qui a Lumezzane ho trovato tutto ciò che serviva per fare bene - commenta Franzini - stato un lavoro di gruppo e il merito del risultato raggiunto è da attribuire a tutti: ai dirigenti, ai giocatori che hanno giocato meno e hanno sempre mantenuto un comportamento professionale, anche al pubblico”.

Il club è già al lavoro per la prossima stagione: da tempo sono sotto osservazione over di qualità e under in vista della prossima stagione che il Lumezzane vuole giocare da protagonista.