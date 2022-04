Incendio nel fienile dell'azienda agricola: cerca di salvare gli animali, ferito

Cronaca

Rimini

| 13:37 - 30 Aprile 2022

Foto di repertorio.



Momenti di concitazione questa mattina (sabato 30 aprile) in un'azienda agricola dell'entroterra di Rimini. Un incendio è scoppiato nel fienile e una persona ha riportato ustioni al braccio, mentre cercava di far uscire gli animali e di metterli al sicuro. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 11 e 15, inizialmente con due mezzi: poi si sono aggiunti altri tre mezzi di rinforzo. Alcuni animali sono stati salvati, altri hanno perso la vita o sono in gravi condizioni dopo aver inalato il fumo sprigionatosi per il rogo. L'uomo ferito è stato invece soccorso dal personale del 118, intervenuto sul posto assieme ai vigili del fuoco.