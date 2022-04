Lavoro, vicesindaca Bellini: "troppo gap occupazionale tra uomo e donna"

Attualità

| 13:26 - 30 Aprile 2022

La vicesindaca Chiara Bellini.



La regione Emilia Romagna ha pubblicato il report sull'occupazione, elaborando dati Inps e Istat, dal quale emerge una leggera crescita dell'occupazione e una riduzione della disoccupazione, ma, evidenzia la vicesindaca di Rimini Chiara Bellini, anche la persistenza del gap occupazione tra uomo e donna. Dal 2020 al 2021 l'occupazione è cresciuta dello 0,6%, i disoccupati sono invece 9000 in meno, -7,3%. A livello regionale, su un totale stimato di un milione e 978 mila di occupate e occupati, le donne sono il 44,5% del totale, mentre sono la maggioranza, il 60,2%, tra coloro che sono in cerca di occupazione.



Per ciò che concerne il territorio riminese, Bellini cita i dati della Camera di Commercio: tasso di occupazione in crescita dal 63,2% al 65,8%, la disoccupazione scende dal 10 al 7,4%, mentre aumenta il gap uomo-donna nel tasso di disoccupazione: 9,2% per le donne (-1,8%) e 5,9% per gli uomini (-3,3%). "Se da una parte, dunque, ci sono i segnali di una costante ripresa, seppur ancora lontana dai livelli occupazionali di qualche anno fa, si è però ampliata la forbice di genere a svantaggio delle donne, sia nel momento di crisi del mercato del lavoro, sia nella fase di ripresa", afferma Bellini.



A preoccupare la vicesindaca però è anche il tema della sicurezza sul lavoro: nel 2020 sono stati 3.018 gli infortuni in provincia di Rimini con un indice di rischio elevato, tra i più alti in regione.

"Sono temi su cui non possiamo lavorare a compartimenti stagni, ma devono essere inquadrati in una visione comune da parte di tutta la comunità", evidenzia la vicesindaca, che sollecita i comuni e i territori a riappropriarsi di un ruolo centrale nelle politiche per il lavoro, senza delegare tutto allo Stato e alle Regioni.