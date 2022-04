Caro bollette, Fedeconsumatori Rimini: "Hera abbassi i prezzi, i dividendi non sono tutto"

| 13:17 - 30 Aprile 2022



Federconsumatori Rimini, per voce del presidente Graziano Urbinati, chiede a Hera di alleggerire i costi delle bollette a favore di famiglie e imprese, un sacrificio possibile per l'azienda, considerando l' "eccellente" stato di salute di essa, con dividendi aumentati del 9% dal 2020 al 2021.



Urbinati di Fedeconsumatori Rimini si chiede "per quale motivo una parte dei dividendi degli azionisti non sia stata utilizzata per far fronte economicamente a questa situazione, alleggerendo quindi le bollette di famiglie e imprese". Prosegue la nota di Urbinati: "Conosciamo bene la storia di Hera e sappiamo che la maggioranza dei suoi azionisti sono Enti pubblici e che questi dividendi concorrono a fornire risorse per gestire questi Enti, ed in definitiva a favore dei cittadini di quei Comuni Ma ugualmente di fronte a risorse così ingenti ci chiediamo perché non si è ricercato un equilibrio tra le attese degli azionisti e la complicatissima situazione di famiglie e cittadini".



Urbinati conclude: "Per parte nostra riteniamo che un intervento di questa natura sarebbe stato un grande investimento per Hera e per i suoi azionisti. Un investimento in fiducia, in speranza, nel segno di una maggiore equità. Perché i dividendi non sono tutto".