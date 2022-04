Covid: assessore Donini, "virus circola ma vaccino argine: così alleggeriamo misure"

Attualità

| 13:04 - 30 Aprile 2022

L'assessore Donini.



"La circolazione del virus c'è, ma per fortuna noi continuiamo ad avere l'argine della vaccinazione. Le persone vaccinate tendono a non sviluppare in forma grave la malattia e di conseguenza un ulteriore alleggerimento delle misure era atteso". Così Raffaele Donini, assessore emiliano-romagnolo alla Salute, a margine dell'inaugurazione di un giardino all'interno del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. "Come Regione adotteremo tutte le misure del governo - ha aggiunto l'assessore - richiamandoci sempre alla responsabilità dei cittadini, che ormai sanno proteggersi e ridurre il rischio del contagio, indossando la mascherina nei momenti in cui dovessero riscontrare maggiori occasioni di rischio".



Infine, Donini ha ricordato l'importanza della quarta dose di vaccino per i più fragili: "Dagli ultraottantenni ai degenti delle residenze sanitarie assistite fino alle persone tra 60 e 79 anni con particolari vulnerabilità - ha concluso - la vaccinazione è consigliata, perché ormai è dimostrato che riduce in maniera totale la malattia grave".