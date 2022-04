Anche Santarcangelo partecipa all'Adunata degli Alpini, ospitando la Brigata Cadore

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:52 - 30 Aprile 2022

Fanfara Cadore a Santarcangelo.

Dal 5 all’8 maggio tra Rimini e San Marino si svolgerà, per la prima volta in Romagna, la 93ma Adunata nazionale degli Alpini, in occasione del 150° anniversario della fondazione del Corpo. La città di Santarcangelo parteciperà all’evento offrendo ospitalità alla fanfara della Brigata alpina “Cadore”, che sabato 7 maggio sarà protagonista di una giornata di iniziative dedicate alla cittadinanza.



In mattinata, a partire dalle ore 11, in piazza Ganganelli si svolgerà la cerimonia di onore ai caduti, seguita da una sfilata lungo le vie del centro. In serata, alle ore 21,30, appuntamento nuovamente in piazza Ganganelli per un concerto di cori e musiche alpine. “Siamo lieti per la visita degli Alpini a Santarcangelo – afferma l’assessore al Turismo, Emanuele Zangoli – che arriveranno in città con almeno 80 componenti di una tra le più prestigiose fanfare del Corpo. Con le iniziative di sabato 7 maggio partecipiamo all’Adunata nazionale di Rimini e San Marino, evento di rilievo nazionale che assume grande valenza turistica anche per Santarcangelo. Ringraziamo Pro loco, Città viva, Centro sociale ‘Franchini’, Itse Molari insieme a tutti coloro che con la loro collaborazione hanno reso possibile questo evento e ci prepariamo all’arrivo della fanfara ‘Cadore’ con una Santarcangelo vestita a festa: nei prossimi giorni infatti – conclude Zangoli – le vie del centro saranno decorate con bandiere tricolore per accogliere gli Alpini nel migliore dei modi”.