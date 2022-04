Santarcangelo, aperti i cantieri nei polmoni verdi della città

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:42 - 30 Aprile 2022

Il parco Carracci di Santarcangelo.



Al via in questi giorni a Santarcangelo i cantieri ai parchi Carracci e Baden Powell. Quasi 170mila euro il costo complessivo dei lavori: 70mila euro saranno impiegati per la realizzazione delle linee elettriche e fognarie al parco Baden Powell, mentre circa 100mila euro serviranno a finanziare la riqualificazione complessiva del parco Carracci.



Il primo intervento è stato progettato, anche sulla scorta dell’esperienza del villaggio temporaneo ecosostenibile allestito nel parco in occasione dell’ultima edizione di Santarcangelo Festival, per dotare delle infrastrutture necessarie a ospitare un turismo ambientale un’area della città sempre più frequentata da residenti e visitatori, utilizzata anche per eventi e manifestazioni. Nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione di una linea fognaria delle acque nere e la predisposizione di una linea elettrica che dall’ingresso del parco da via del Coppo raggiungeranno l’area in corrispondenza dello stagno e della casetta posta nelle immediate vicinanze.



Intervento molto sentito dai residenti della zona, il progetto di rigenerazione urbana dell’area verde Carracci manterrà l’assetto originario valorizzando gli elementi che caratterizzano il parco situato a poca distanza dalla via Emilia. Nel dettaglio, il percorso in diagonale, le gradonate e il campo da basket saranno oggetto di un consistente intervento di manutenzione: i due ingressi pedonali saranno dotati di rampe di accesso per il superamento dei dislivelli, il campo da basket sarà invece rimesso a nuovo grazie all’impiego di superfici in gomma riciclata, mentre per la gradonata sulla collinetta è prevista la sostituzione delle parti in cemento ammalorate. I lavori prevedono anche la sistemazione del sentiero che attraversa il parco con una pavimentazione non sdrucciolevole e la sostituzione di tavoli e panchine più ammalorati e dei vecchi corpi illuminanti con elementi a basso consumo e maggiore potenza.