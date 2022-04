"Pagami i lavori": chiede 1250 euro esibendo scontrino falso, arrestato per truffa

Cronaca

Rimini

| 12:36 - 30 Aprile 2022

Ieri mattina (venerdì 29 aprile) un 30enne italiano è stato arrestato, a seguito dell'intervento della Polizia in un bar di Marina Centro, su chiamata della titolare. La donna aveva commissionato al giovane alcuni lavori di manutenzione, versando un acconto di 650 euro. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il 30enne ha preteso altri 1250 euro per spese relative all'acquisto del materiale, esibendo una ricevuta successivamente risultata falsa. La titolare del bar si è rifiutata di pagare quella somma ed è salita la tensione, con il giovane che ha dato in escandescenze, costringendo la donna a chiudersi in uno stanzino e ad allertare le forze dell'ordine. Dagli accertamenti svolti dagli agenti, è risultato che il 30enne aveva utilizzato un falso nome, sia nel presentarsi alla donna, sia alla richiesta di fornire le proprie generalità agli stessi agenti. É stato così arrestato per le ipotesi di reato di truffa continuata e false generalità, in più denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.