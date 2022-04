Cattolica, visita al sindaco del nuovo Questore

Attualità

Cattolica

11:51 - 30 Aprile 2022

La sindaca Foronchi e il questore Lavezzaro.



Nel pomeriggio di ieri (venerdì 29 aprile), a Palazzo Mancini, la sindaca di Cattolica Franca Foronchi ha ricevuto la visita del nuovo Questore della provincia di Rimini, la dottoressa Rosanna Lavezzaro, prima donna al comando della Questura riminese. La sindaca le ha dato il benvenuto e fatto i migliori auguri di buon lavoro, anche a nome di tutta l'Amministrazione e della comunità di Cattolica.



"È stato un piacere ricevere il Questore, la visita è stata occasione per conoscersi – spiega la sindaca Foronchi - e per ribadire la massima collaborazione nella gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico nel nostro territorio. Un colloquio che si è svolto all’insegna della massima cordialità e nel segno delle principali tematiche di interesse per il territorio. In particolare, con l'arrivo della stagione estiva, abbiamo parlato delle numerose manifestazioni, di grande richiamo nazionale e internazionale, che si svolgono in città e che coinvolgono nelle attività le Forze dell'Ordine".



Un passaggio anche su legalità e sicurezza e sulle iniziative portate avanti all'interno dell'Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata. Prima di congedarsi, per la sindaca e per il Questore vi è stato modo di un fare una passeggiata ed apprezzare gli stand della cinquantesima edizione di "Cattolica in Fiore", la manifestazione del florovivaismo che in questi giorni sta animando il centro città.