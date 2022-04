Serie D, harakiri Ravenna in casa contro l'Athletic Carpi 0-3. Il Rimini a +6

Sport

19:02 - 30 Aprile 2022

Harakiri del Ravenna che non solo non ha sfruttato la possibilità di accorciare le distanze dalla capolista Rimini, ma è riuscito addirittura a perdere in casa per mano dell'Athletic Carpi per 0-3 con lo zampino di due ex giallorossi. Al 5' ospiti in vantaggio con una punizione imprendibile di Bolis (ex) dal limite e al 22' raddoppio di Raffini (ex) che ha sfruttato una incomprensione tra Antonini e il portiere Botti. Col Ravenna proiettato in avanti l'Athletic Carpi in contropiede ha fatto tris all'86' con Sivilla.

In virtù di questa clamorosa sconfitta interna il vantaggio del Rimini capolista sul Ravenna resta a sei lunghezze a quattro partite dalla fine. Mercoledì per il Rimini trasferta sul campo dell'Athletic Carpi.

Nell'altro recupero Sasso Marconi-Progresso 1-3 (40' Bagatti, 53' Jassei, 55' D'Amuri, 94' Salvatori)