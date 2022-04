Carenza personale, colpa del reddito di cittadinanza? "No, il problema sono i salari da fame"

Attualità

Rimini

| 11:43 - 30 Aprile 2022

Fortunato Stramandinoli, segretario provinciale Sinistra Italiana Rimini, interviene nel dibattito sul lavoro stagionale, accusando la "retorica" di persone e associazioni di categoria che "vorrebbe far credere che non ci siano lavoratrici e lavoratori disposti a fare la stagione estiva, o comunque a lavorare nell’indotto turistico, perché esiste il reddito di cittadinanza".



L'esponente di Sinistra Italiana parla di "stortura della realtà" per nascondere il vero problema: "i salari da fame". Sinistra Italiana punta il dito contro gli imprenditori che sfruttano i lavoratori con contratti part-time a chiamata, turni di lavoro di 12 ore al giorno, tutti i giorni e senza riposo, definendola "la regola seppur con le doverose eccezioni": "vale la pena ricordare che la scorsa estate destò scalpore un albergo della riviera riminese poiché pagava tutte le ore regolarmente e non costringeva i dipendenti a turni inumani….vorrà pur dire qualcosa se quella che dovrebbe essere la normalità del lavoro suscita scalpore?", accusa Stramandinoli.



Anche negli anni precedenti all'introduzione del reddito di cittadinanza, evidenzia, gli imprenditori del settore lamentavano carenza di personale: "Volete trovare dipendenti? Pagateli adeguatamente, vedrete che qualcosa si ricomincia a muovere, scommettiamo?", esorta l'eponente di Sinistra Italiana Rimini, che ribadisce: "sarebbe da chiedere a chiunque continui a raccontare la storiella che lavoratrici e lavoratori non si trovano perché percepiscono (al massimo) 600 euro di reddito di cittadinanza, di spiegarci come farebbe una persona a sopravvivere decentemente con (al massimo) 600 euro al mese a tal punto da preferire di non lavorare".