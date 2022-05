La Settima Arte, consegnati i premi del festival del cinema di Rimini

Attualità

Rimini

| 10:34 - 01 Maggio 2022

La premiazione a Tornatore.



Oggi (sabato 30 aprile) al teatro Galli di Rimini si è svolta la cerimonia di premiazione de "La Settima Arte Cinema e Industria 2022", culmine della cinque giorni di appuntamenti della quarta edizione della manifestazione ideata e realizzata da Confindustria Romagna, Cinema Fulgor, Università Alma Mater Studiorum Bologna - Dipartimento delle Arti, con la collaborazione del Comune di Rimini.



Un’edizione, quella del 2022, organizzata per consolidare sempre di più l’unione fra il pubblico, gli spettatori e l’industria cinematografica. Proiezioni, anteprime, incontri, momenti di formazioni e la cerimonia del Premio Cinema e Industria: tanti eventi organizzati per sostenere il settore del cinema e degli audiovisivi che purtroppo sta ancora affrontando un momento di forte difficoltà.



Durante la cerimonia la consegna del Premio Cinema e Industria ad honorem al regista e Premio Oscar Giuseppe Tornatore. Inoltre premiati Carlo Cresto-Dina per Tempesta (Premio alla produzione), Massimiliano Orfei per Vision Distribution (Premio alla distribuzione), Lorenzo Baraldi e Gianna Gissi (Premio artistico), Carlotta Cristiani (Premio al montaggio), il regista Paolo Taviani (Premio Speciale per il contenuto artistico 2022 per il film Leonora addio). La giuria è stata formata da Pupi Avati Presidente e da Nicola Bassano (storico del cinema e referente Cineteca di Rimini), Gian Luca Farinelli (Direttore Cineteca di Bologna), Veronica Innocenti (docente di Economia e Marketing degli Audiovisivi, Università di Bologna), Elisa Luchetta (Cinema Fulgor), Stefano Pucci (imprenditore).



La Settima Arte Cinema e Industria si concluderà domani (domenica 1 maggio) con l’incontro dedicato (ore 10 al cinema Fulgor) con la partecipazione di Lorenzo Baraldi e Gianna Gissi che parleranno di scenografia e costumi. Seguirà proiezione de Il Marchese del Grillo.