La sfida di trenta alpini: all'adunata di Rimini a piedi, da La Verna

| 11:15 - 30 Aprile 2022

Cammino di San Francesco.



Trenta Alpini delle sezioni di Abruzzo, Asti, Torino, Valdagno, Valdobbiadene e Vicenza arriveranno all’Adunata di Rimini-San Marino percorrendo a piedi i 110 chilometri del Cammino di San Francesco dal Santuario di La Verna. Il gruppo raggiungerà Rimini giovedì 5 maggio con l’ingresso ufficiale allo stadio “Romeo Neri” nel corso della manifestazione inaugurale.



In ogni tappa i pellegrini incontreranno nei conventi i testimoni contemporanei del carisma di San Francesco e saranno accolti dai sindaci dei borghi attraversati.



Saranno accompagnati dai volontari dell’associazione L’Umana dimora di Rimini che ha progettato e gestisce il cammino, inaugurato l’8 maggio 2013 nell'800° anniversario del passaggio di San Francesco a San Leo, dove ebbe in dono il monte della Verna dal conte Orlando Catani di Chiusi nel Casentino.



L’Umana dimora offre il proprio servizio in omaggio ai valori che gli Alpini rappresentano per la loro storia e per l’impegno quotidiano sul fronte della solidarietà.



Anche in questo caso il Cammino sarà l’occasione per far conoscere il bellissimo territorio che attraversa e l’ospitalità degli abitanti, elementi che sempre conquistano chi lo percorre con desiderio di scoperta e di incontro.