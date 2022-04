Misano, nei giardinetti di via Romagna arriva una preziosa scultura di Paolo Pompei

Attualità

Misano Adriatico

| 11:03 - 30 Aprile 2022

Particolare dell'opera.



Lunedì (2 maggio), in mattinata, il giardinetto adiacente a Via Romagna, angolo via Liguria, ospiterà i lavori preparatori e l’avvio dell’installazione di una preziosa scultura donata al comune di Misano da Severino Brugnetini del Gruppo EPTA. Si tratta dell’opera ‘Divenire’, dell’artista Paolo Pompei, già protagonista alla Biennale della Scultura nel 2019. Nelle prossime settimane, al termine delle opere accessorie che renderanno lo spazio un altro angolo di bellezza del territorio, avverrà la presentazione ufficiale.