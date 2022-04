Rimini Calcio, la partita col Seravezza si giocherà al Neri

Sport

| 10:59 - 30 Aprile 2022

Stadio Romeo Neri.

Rimini - Seravezza Pozzi, gara in programma domenica 8 maggio, si giocherà allo stadio Neri, a partire dalle 17, nonostante la concomitanza con l'adunata degli alpini. La mediazione operata dalla società biancorossa e dall'amministrazione comunale ha portato al risultato atteso dai tifosi, preoccupati per la prospettiva di dover giocare una partita chiave per la promozione lontano dal proprio "fortino". L'annuncio è arrivato questa mattina (sabato 30 aprile) dal sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che ringrazia il Prefetto per essersi mostrato sensibile "a una richiesta che arrivava da tutta la città".