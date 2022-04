Bellaria, un campo scout intitolato all'indimenticato Aleardo Cingolani

Attualità

Bellaria Igea Marina

30 Aprile 2022

Aleardo Cingolani.



Sarà inaugurato oggi (sabato 30 aprile) il nuovo campo scout voluto fortemente dall'associazione SEA – Scout Educatori Altoadriatico – di Rimini. Sorto sui terreni concessi dal Comune di Bellaria-Igea Marina, a ridosso della casa di cura "Sol et Salus", l'Approdo Punta Nord sarà intitolato all'ammiraglio Aleardo Cingolani, scomparso nel 2021, già socio della SEA ed in tante associazioni legate alla marineria riminese.



L'Approdo Punta Nord si sviluppa su un terreno di 7.000 mq, precedentemente adibito a camping. Dopo un anno di lavori di bonifica e ristrutturazione che ha coinvolto decine di scout di oggi e di ieri, il nuovo campo è ora pronto ad ospitare gruppi provenienti da tutta Italia e non solo (già prenotati scout dal Belgio e dalla Svizzera).



Una struttura semplice ma funzionale, adatta per campi, uscite e campetti di formazione che verranno svolte dai autonomamente gruppi scout ospitati, con una particolare attenzione allo scoutismo nautico, grazie alla vicinanza con la spiaggia libera e le dotazioni fornite dalla SEA (canoe, barche a vela ecc).



Il programma per l'inaugurazione del 30 aprile prevede all'accoglienza degli ospiti dalle ore 16:30 con visita alla base, alle ore 17:15 la S.Messa officiata da don Romano Nicolini (storico assistente ecclesiastico dello scoutismo riminese) e alle 18:00 la cerimonia di inaugurazione ufficiale con issa bandiera e intitolazione dell'Approdo; a seguire piccolo rinfresco.



L'associazione SEA (www.associazionesea.it) è nata a Rimini nel 2005 su iniziativa di alcuni capi scout con l'intento di fornire mezzi, strutture, organizzazione e occasioni idonee all'educazione dei ragazzi e delle ragazze secondo i principi del Metodo dello Scoutismo. Tra le iniziative già portate a termine vi è la Stella del Mare – prima barca d'altura scout, attiva a Rimini dal 2005 e la Base "Edo Biasoli" di Rimini (operativa dal 2008 al 2018) presso il Camping Miramare.



Con l'inaugurazione dell'Approdo i lavori non terminano; sono ancora tante le necessità del campo scout per rendere la struttura più funzionale e sicura. La SEA rinnova l'appello a sostenere il progetto di ristrutturazione collaborando in prima persona nella conduzione dei lavori e/o contribuendo economicamente a sostenere le ingenti spese. A tal proposito è attiva la raccolta fondi su GoFundMe al seguente link: https://gofund.me/37896e9d