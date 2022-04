Rimini, fermato in zona stadio: nello zaino aveva il kit dello scassinatore

Cronaca

Rimini

| 10:41 - 30 Aprile 2022

Gli attrezzi sequestrati.



Un cittadino di nazionalità straniera è stato fermato e denunciato mercoledì scorso (27 aprile), dopo essere stato fermato in via IX Febbraio e trovato in possesso di attrezzi da scasso. L'uomo, notato dalla polizia locale mentre si allontanava dal parcheggio dello stadio Romeo Neri, non aveva documenti e ha consegnato spontaneamente, estratti da uno zaino, una pinza, tre chiavi inglesi e tre a brugola, nonché un kit multiuso. É ora indagato per l'ipotesi di reato di porto di strumenti atti ad offendere e per possesso non giustificato di attrezzi da scasso.