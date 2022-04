Alberghiero Malatesta, lo studente Federico Urbini è il re del cappuccino

Attualità

Rimini

| 10:21 - 30 Aprile 2022

I tre vincitori: da sinistra Matilde, Davide e Federico.

Ieri (Venerdì 29 aprile) l’Istituto Professionale Alberghiero Malatesta di Rimini ha ospitato il concorso interno “Cappuccino perfetto”. Obiettivo della competizione, la necessità di mettere alla prova le competenze e la professionalità degli alunni, oltre che la voglia di mostrare loro il mondo della caffetteria sempre in evoluzione.



A contendersi il titolo di miglior bartender 14 alunni scelti tra le classi seconde. Ognuno di essi, oltre alla presentazione in lingua inglese e al test scritto, doveva cimentarsi nella prova pratica della durata di tre minuti che consisteva appunto nel saper ricreare il cappuccino perfetto. Il vincitore è stato Federico Urbini (2F), davanti a Davide Panuccio (2C) e Matilde Imeraj (2E).



L'Istituto Alberghiero Malatesta inoltre ha conquistato due podi al concorso di cucina Combiguru Challenge: gli alunni Aurora Lappi e Francesco Avigliana della classe 4C si sono aggiudicati rispettivamente il secondo e il quarto posto. Aurora ha anche vinto il premio per la migliore esposizione del piatto.