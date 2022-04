Santarcangelo, Einaudi Molari vince premio Start Up dell'università Bocconi

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 10:09 - 30 Aprile 2022



Il prestigioso concorso nazionale riservato alle scuole superiori “Snacknews” ideato ed organizzato dall’Università Bocconi insieme al Corriere Della Sera ha pubblicato ieri le scuole vincitrici. Nella categoria “Economia” l’Istituto tecnico commerciale “Rino Molari” di Santarcangelo è arrivato primo raccontando in una videopillola “On - Dall'idea all'impresa”, l’innovativo incubatore per accellerare la nascita start-up. Il progetto inizia in tutte classi quarte e prosegue anche dopo la maturità per un altro anno, grazie ai partner di progetto che sono: Comune di Santarcangelo di Romagna, Fondazione Francolini e Zona Moka - spazio coworking.



“Snacknews” è il videogiornale realizzato da Bocconi e Corriere della Sera per spiegare agli studenti delle scuole superiori gli avvenimenti di attualità nel campo dell’economia, della tecnologia e dell’innovazione.



Giunto alla sua quinta edizione, si articola in 8 incontri, nel corso dei quali vengono presentate tematiche diverse affrontate da docenti Bocconi e giornalisti del Corriere della Sera, che illustrano come nasce una video-notizia e come funziona il contest #Snacknewsascuola. Gli studenti delle scuole superiori di tutta Italia, lavorando in gruppo, si sfidano nella realizzazione di videopillole che raccontano notizie o tematiche di attualità realizzando una video-notizia di massimo 3 minuti.



Nell’Istituto Molari da due anni la professoressa di economia aziendale Valeria Fucili porta avanti questo progetto “Già lo scorso anno avevamo raggiunto il terzo posto nella categoria “Miglior snacknews” ma il primo posto nella sezione “Economia” ci ha davvero premiato del grande lavoro interdisciplinare realizzato. Per la realizzazione del video i ragazzi hanno infatti partecipato, grazie alla professoressa di Italiano Giulia Giovannini, al progetto “Cinema: Educazione al linguaggio visivo” per imparare le tecniche basilari di sceneggiatura, ripresa e montaggio. Oltre alle docenze mattutine e 4 incontri pomeridiani con il regista Davide Montecchi, gli allievi hanno imparato a scrivere i testi, fare le riprese, il montaggio finale e l’editing con molta passione e motivazione”



Sono felicissimi ed orgogliosi gli studenti della terza C del corso SIA (Sistemi informativi aziendali) per il risultato ottenuto e per aver presentato con successo come la loro scuola, attraverso un innovativo incubatore di startup sia una eccellenza per lo sviluppo dell’imprenditività giovanile; l’unico dispiacere, ci raccontano, è stato quello di non poter andare a Milano perché la cerimonia di premiazione avverrà online. “Visto l’impegno della classe non è detto che una visita guidata all’Università Bocconi e al Corriere della Sera non si possa pianificare a Settembre” replica, soddisfatta la Dirigente Daniela Massimiliani che ha tenuto a battesimo l’incubatore all’inizio dell’anno scolastico e che a brevissimo aprirà una innovativa esperienza didattica coprogettata con il Gruppo Maggioli e altre importanti aziende del territorio di cui però ci dice “Non posso dire nulla, top secret fino al 14 maggio, poi vi invieremo un’altra snacknews”.