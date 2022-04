Coriano, lavori in piazza don Minzoni e occupazione gratuita suolo pubblico per tutte le attività

Attualità

Coriano

| 09:45 - 30 Aprile 2022

La sindaco Domenica Spinelli.

Un incontro positivo quello che si è tenuto il 21 aprile scorso tra il sindaco Domenica Spinelli, il vicesindaco Gianluca Ugolini e l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Bianchi con i commercianti della Piazza Don Minzoni. Tema del confronto il futuro assetto dell’area, le iniziative a sostegno dell’imprenditoria locale e le agevolazioni in essere.



Per quanto riguarda i lavori ci si prepara al secondo stralcio dell’intervento, grazie al quale verrà completamente aperto il terzo livello della piazza stessa (con tanto di scalinata) per risolvere definitivamente la problematica di infiltrazione di acqua piovana. L’opera è già stata appaltata per un importo di 250.000 euro.

Nel corso dell’incontro si è fatto anche il punto al fine di individuare il periodo temporale migliore per l’esecuzione dei lavori. Attraverso il confronto si è arrivati alla conclusione che i lavori possano iniziare intorno ai primi di settembre. In questo modo si scavalca l’estate e si ipotizza che il termine delle opere possa essere fissato prima delle festività natalizie. La decisione finale è scaturita pensando sì agli interessi delle attività della piazza ma anche alle necessità di evitare la parte più rigida dell’inverno per la realizzazione delle opere.



Ricordiamo a tutte le attività presenti sul territorio comunale di Coriano che, pur essendo terminato lo stato di emergenza dovuto al Covid, resterà gratuita fino al 2025 l’occupazione del suolo pubblico grazie alla delibera consiliare n. 26 del 31 maggio 2021.

L’amministrazione comunale invita tutti gli interessati a rinnovare la richiesta di occupazione di suolo pubblico e chi non l’avesse fatto lo scorso anno può tranquillamente farlo presso i competenti uffici comunali.



“Abbiamo sempre investito sul tessuto economico del territorio – dice il sindaco Domenica Spinelli – rendendo i percorsi burocratici ed economici più semplici nell’ottica di quella sostenibilità che nel periodo pandemico è divenuta basilare. Il nostro obiettivo è stato e resta quello di salvaguardare le attività, stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro ed aiutare le famiglie in difficoltà. Una scelta fatta in passato che rimane attuale anche per il presente e per il futuro”.