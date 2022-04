Frontale sfiorato: "Un furgone pirata in corsa mi ha rotto lo specchietto"

Attualità

Rimini

| 17:25 - 29 Aprile 2022

A sinistra lo specchietto perso dal furgone, a destra particolare dell'auto danneggiata.

Un nuovo incidente stradale, fortunatamente senza conseguenze per le persone, è avvenuto in via Santa Cristina a Rimini questo pomeriggio (venerdì 29 aprile), riaprendo il dibattito sulla sicurezza della strada. Un furgone, che procedeva in direzione San Marino, all'altezza dell'incrocio con via Tomasetta, ha urtato un'automobile che procedeva in direzione opposta. Il conducente del furgone ha proseguito la marcia, nonostante la perdita di uno specchietto. La polizia locale è prontamente intervenuta per i rilievi, cercando di rintracciare il fuggitivo.



"Troppi fanno le curve a una velocità elevata, portandosi in mezzo alla careggiata stradale, rischiando anche di provocare degli incidenti frontali", rilevano i residenti, che avevano già segnalato alla nostra redazione le criticità in zona: automobili e motociclette che affrontano questo tratto di strada a velocità sostenuta, sopra i limiti, nonostante la presenza di fermate dell'autobus e di un tratto in discesa che provoca il frequente ribaltamento di automobili troppo veloci. "Abbiamo fatto più di una segnalazione alla polizia locale, chiediamo un autovelox. É una strada micidiale, eppure troppi automobilisti la affrontano in assoluta imprudenza", proseguono i residenti.