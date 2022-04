Covid Rimini: nessun decesso, contagi e ricoveri stabili

Attualità

Rimini

| 16:15 - 29 Aprile 2022

Bollettino Covid 29 aprile 2022.



Nel territorio riminese si registrano 320 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2. Limitando l'osservazione ai primi cinque giorni della settimana, questa settimana sono state 1420 le positività. Questa invece la situazione delle settimane precedenti: dal 28 marzo al 1 aprile 1529 casi, dal 4 all'8 aprile 1445, dall'11 al 15 aprile 1567, dal 18 al 22 aprile 1372 casi. La curva quindi tende sostanzialmente a salire e scendere.



In regione i contagi tornano sotto quota 6000: sono 5379, con un tasso di positività molto alto al 25,6% (1 tampone su 4 è positivo). Sul fronte decessi sono zero nel riminese e 6 in regione (età media 84 anni). Per ciò che concerne i ricoveri in terapia intensiva sono stabili a Rimini (4), calano in regione a 34 (-2), a fronte di 3 dimissioni e un nuovo ingresso. Nei reparti covid il totale in tutta la Regione è di 1359 (+7) ricoverati.