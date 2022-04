Variante statale 16 Rimini Nord, Movimento 5 Stelle: "evitare impatto sui terreni agricoli"

Attualità

Studiare interventi con Anas, “misure per temperare l’impatto dell’opera sul comparto agricolo, agendo sulla progettazione con misure dirette, fra l’altro, a evitare il più possibile frazionamenti, a prevedere sottopassi per i mezzi agricoli, a mitigare l’impatto degli svincoli e garantire la piena efficienza degli scoli delle acque”.



A chiedere l’impegno della giunta, con una risoluzione, è il Movimento 5 stelle, che ricorda come il progetto, atteso da 15 anni, vede la validità della Via (Valutazione di impatto ambientale) prorogata dal ministero dell’Ambiente fino a marzo 2023. Stiamo parlando del tratto della variante alla statale16 fra Bellaria-Rimini Nord e Misano Adriatico, l'obiettivo dell'opera è quello di decongestionare il traffico.



Regione e Comune di Rimini, si rileva dai 5S, hanno intenzione di operare insieme per trovare una soluzione “orientata a ottimizzare il progetto con l’obiettivo di mitigare le ricadute sulle aree e sulle attività agricole, come recentemente ribadito anche dal sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, Davide Baruffi”. Il lotto dei lavori insiste “sull’area fra Rimini e Santarcangelo di Romagna e presenta impatti rilevanti rispetto alle attività agricole della zona, di particolare pregio”.