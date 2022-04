Elezioni Riccione: ecco i candidati al consiglio comunale del Partito Democratico

Attualità

Riccione

| 15:41 - 29 Aprile 2022

I candidati del Pd.



II Partito Democratico ha presentato i 24 candidati al consiglio comunale di Riccione per le elezioni comunali del 12 giugno, a sostegno della candidatura di Daniela Angelini. "Il PD con questa proposta di lista mette in campo un’operazione di ampio rinnovamento, consapevole che è l’unico modo per coinvolgere le nuove generazioni e persone che in questi anni sono state attive nei loro ambiti ma fuori dalla vita politica e amministrativa della città", speiga una nota.



L’elenco dei candidati



ANDRUCCIOLI CHRISTIAN 02/07/1983 GIURISTA DI IMPRESA

ANGELINI CHIARA 01/08/1985 DOCENTE MATEMATICA

ASLI ALI HAJI MOHAMED 31/01/1973 INSEGNANTE SPORTIVA

BELPASSI ROBERTO 11/02/1961 GUIDA BIKE HOTEL

BERNARDI ALESSIA 09/05/2000 ORGANIZZATRICE DI EVENTI

BIAGINI CHIARA 06/07/1976 MEDICO ORTOPEDICO

CARGNELLI SARA 12/12/1973 HOTEL MANAGER

CUPPARONI FILIPPO 28/01/2000 STUDENTE UNIVERSITARIO

DEL PICCOLO EMANUELA 26/01/1959 V. PRESIDENTE ANMIC

FABBRI GLORIA 12/11/1983 INSEGNANTE

FRANCHINI FABIO 04/03/1962 CONSULENTE VENDITE AUTO

GALAVOTTI GIORGIO 23/02/1955 AVVOCATO

GOBBI SIMONE 08/08/1974 GESTORE IMPRESE BANCA

IMOLA SIMONE 15/05/1989 INGEGNERE MECCANICO

LO MAGRO GIUSEPPE 03/01/1945 INSEGNANTE E SCRITTORE

PREMI LORENZO 28/07/1992 INSEGNANTE

RIPA LETIZIA 13/08/1999 STUDENTESSA UNIVERSITARIA

SABETTA ESTER 01/07/1953 PEDAGOGISTA E STUDIOSA D'ARTE

SILVESTRI MAURO 30/12/1959 MARINAIO E MITICOLTORE

SOLFRINI SILVIA 15/06/1970 SEGRETARIA

TONINI DARIO 08/10/1990 BAGNINO

TORCOLACCI ENEA 24/03/1975 AGENTE DI COMMERCIO

VANNUCCI GIANLUCA 16/11/1981 ATTORE E REGISTA

VARO LILLY ILIA 01/01/1959 IMPRENDITRICE