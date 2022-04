Basket C Silver, Final Four Coppa Italia: i Titans sfidano Perugia

Sport

Repubblica San Marino

| 15:20 - 29 Aprile 2022

Il coach dei Titans Porcarelli.

La stagione di C Silver umbro-marchigiana chiude la regular season e, prima di lasciare spazio ai playoff, mette sul piatto un intenso weekend dedicato alla Coppa Italia. E' tempo di final four e i Titans, qualificatisi a inizio anno grazie alle vittorie su Fossombrone, Loreto e Basket Giovane, se la vedranno con Perugia (palla a due domani alle ore 18). L’altra semifinale è Montemarciano – Porto Recanati (21.15). La finale si giocherà domenica alle 18. Tutte le partite verranno disputate al PalaMenotti di Montemarciano.

Coach Porcarelli, come arrivano i Titans a questa semifinale?

“Fisicamente non al meglio. Contro Gualdo abbiamo fatto riposare precauzionalmente Raschi e Saponi e le condizioni generali non sono al top. Anche questa settimana non è stata facile, però sabato abbiamo una partita importante e che credo meritiamo di giocare per quanto fatto fin qui. È stato fin qui un percorso importante in Coppa e Campionato. Onoreremo al meglio la Coppa Italia per quelle che sono le nostre possibilità. Siamo alla vigilia dei playoff ma non bisogna giocare col freno a mano tirato, ci mancherebbe. Altrimenti si rischiano brutte figure”

Incontrate per la terza volta Perugia negli ultimi mesi…

“Hanno dimostrato di essere una buona squadra. Curiosi i nostri due scontri diretti, con la loro vittoria di 20 all’andata e la nostra di quasi 40 al ritorno. La nostra peggiore versione di noi stessi a Perugia e la migliore al Multieventi. Li incontreremo per l’ultima volta quest’anno, visto che non saremo poi nella stessa parte di tabellone ai playoff”

Come stanno i Titans mentalmente?

“Direi bene, siamo tranquilli. Pronti a giocare questa partita, importante in sé e come preparazione per i prossimi playoff. Noi nel 2021 abbiamo alzato la Coppa e ora, anche se la formula è differente per tanti motivi, sarebbe bello ripetersi. Gli avversari sono tutti tosti. Chi vedo favorite per la finale? Perugia e Montema.