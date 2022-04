Cosa fanno le persone per la festa della Liberazione

Attualità

Nazionale

| 15:11 - 29 Aprile 2022

La Festa della Liberazione è una festa nazionale in Italia che si celebra ogni anno il 25 aprile. Segna la caduta della Repubblica Sociale Italiana di Mussolini e la fine dell'occupazione nazista in Italia nel 1945, verso la fine della seconda guerra mondiale. Si tratta di un giorno festivo. È un giorno libero per la popolazione generale, le scuole e la maggior parte delle attività commerciali sono chiuse.



Le origini della ricorrenza



Mentre l'Italia è una repubblica democratica dal 1946, molti italiani ricordano un'epoca in cui non avevano tale libertà. Quella storia viene onorata in tutta Italia il 25 aprile con i festeggiamenti La Festa della Liberazione. Ogni anno, l'intero Paese si unisce per celebrare la sua liberazione dai nazisti e rendere omaggio a coloro che hanno perso la vita nella lotta per la liberazione del proprio Paese.



La Festa della Liberazione ricorda gli italiani che combatterono contro i nazisti e le truppe di Mussolini durante la seconda guerra mondiale. La giornata onora coloro che hanno prestato servizio nella Resistenza italiana. Bande musicali, concerti di musica, festival gastronomici, manifestazioni politiche e altri raduni pubblici si svolgono in molti luoghi d'Italia.



Attività e tradizioni della Festa della Liberazione in Italia



Le celebrazioni più elaborate si svolgono nella capitale Roma, in particolare la visita annuale del presidente italiano al mausoleo delle Fosse Ardeatine, dove 335 romani furono uccisi dai nazisti nel 1944. Tuttavia, ogni città ospita eventi per onorare la festa. Anche nelle città più piccole, troverai sfilate e altri eventi che si svolgono durante la giornata.



La maggior parte delle città in Italia è piena di eventi pubblici organizzati come sfilate, marce, concerti, tra gli altri. Le persone partecipano a queste attività ed eventi pubblici. Per alcuni italiani, tenere e alzare la bandiera è un modo per mostrare rispetto per la festa. Di solito, il Presidente italiano, il capo del governo, pronuncia discorsi notevoli per far ricordare e dare importanza alla festa.



Bella Ciao



In questa festività viene solitamente suonato l' inno della Resistenza italiana (antifascisti) chiamato Bella Ciao. È una canzone popolare italiana che viene suonata alla radio o alla banda per le strade durante le sfilate ed è anche cantata agli angoli delle strade da diversi gruppi di persone.



Visitare Siti Storici e Musei



Alcuni italiani scelgono di visitare alcuni siti turistici come monumenti, campi di battaglia e altri luoghi storici durante il Giorno della Liberazione. Anche alcune attrazioni che ospitano pezzi storici coinvolti durante la seconda guerra mondiale sono una destinazione popolare in questa vacanza. In genere, le attività più comuni in questa giornata in Italia includono la partecipazione a eventi come raduni, raduni pubblici, sfilate, concerti, monumenti storici e altri eventi all'aperto.



Tempo per rilassarsi a casa



