Primo Maggio a Santarcangelo tra libri, cortei, enogastronomia e musica

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:57 - 29 Aprile 2022

Piazza Ganganelli.

a rassegna “Ora e sempre! Resistenza Diritti Lavoro” si conclude con un fine settimana ricco di eventi in occasione del Primo Maggio. Sabato 30 aprile e domenica 1° maggio, nel pomeriggio e in serata, si svolgeranno le iniziative per la Festa popolare dei Lavoratori organizzata al parco Francolini dall’Anpi di Santarcangelo in collaborazione con Supernova, Grotta Rossa, Circolo dei Malfattori e Collettivo Rumori Periferici, mentre nella mattinata di domenica 1° maggio si rinnoverà il tradizionale appuntamento con la Festa dell’Agricoltura a cura di Cia Romagna.



Nella giornata di sabato 30 aprile, le iniziative della Festa popolare dei Lavoratori al parco Francolini cominceranno alle ore 17,30, con il dialogo tra Ennio Grassi, Giuseppe “Pippo” Civati e Davide Serafin che presenteranno il libro “Tax the rich”. Alle 18,45, invece, Francesco Ficche e il Gruppo Bakunin-Fai Roma saranno protagonisti dell'incontro “Stato di guerra”, a cura del Circolo Culturale Libertario di Rimini. La serata si concluderà poi con lo spettacolo di Barbascura X, in programma alle ore 21.



Domenica 1° maggio, invece, torna il tradizionale corteo promosso da Cia Romagna: ritrovo dalle ore 9,30 in piazza Gramsci, partenza alle ore 10,30 circa e arrivo in piazza Ganganelli con interventi istituzionali alle ore 11 circa. La Festa dell’Agricoltura proseguirà quindi in piazza Ganganelli, dove sarà presente anche il mercatino dei produttori agricoli, mentre alle ore 13 sono previsti la ligaza e il concerto di “The Andy MacFarlane Two Man Band”.



Alle ore 12 prende il via anche il secondo giorno della Festa popolare dei Lavoratori al parco Francolini, con l'apertura di stand gastronomici e, dalle ore 15, musica live a cura del collettivo Rumori Periferici. Nel corso della giornata sono previsti anche gli interventi di Davide Serafin, i rappresentati sindacali unitari dell'officina ferroviaria di Rimini e della Fabbrica Recuperata Rimaflow.