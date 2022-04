Baseball, derby Mediolanum New Rimini - Falcons Torre Pedrera

Sport

Rimini

| 14:54 - 29 Aprile 2022

Turno casalingo nel weekend per Mediolanum New Rimini, che domani alle 15.00 e alle 20.00 incontrerà Torre Pedrera Falcons allo stadio comunale di via Monaco.

E' la prima sfida stracittadina riminese per la serie A di baseball, concretizzatasi dopo la splendida promozione guadagnata nello scorso campionato dalla squadra del manager Lucena.

Sarà innanzitutto una bella passerella per il baseball del territorio, protagonista di un’attività di base che esprime un gran numero di praticanti ed oggi anche due squadre nella massima serie.

“Sarà bello vedere sugli spalti tanta gente – il commento di Alessia Valducci, Presidente di Mediolanum New Rimini – in una giornata significativa del baseball riminese. Con sacrificio e passione stiamo tutti lavorando per migliorare tecnicamente e organizzativamente. Per crescere ancora è fondamentale percepire la vicinanza di chi ama questo sport. Sono certa che sabato sarà una giornata utile anche a questo. Poi è chiaro che ogni sportivo vuol vincere e i nostri ragazzi daranno il massimo per farlo”.

Il confronto tecnico in questa fase della stagione della serie A di baseball ha un valore relativo, anche il girone C deve sostanzialmente solo esprimere i due team che accederanno alla pool scudetto e secondo pronostico, oltre ai campioni d’Italia di San Marino, saranno quasi sicuramente Godo e Modena a disputarsi l’altro piazzamento.

C’è invece tutto lo stimolo sportivo della sfida fra due squadre molto giovani, che stanno cercando in questa prima fase di compiere i progressi sui quali da fine maggio dovrà fondarsi la corsa alla salvezza. Si partirà probabilmente con la sfida sul monte di lancio fra Alessandro Di Giacomo e Nicolò Ioli. Nei due roster figurano solo lanciatori italiani e le rotazioni dipenderanno come sempre dallo svolgimento delle due partite.

Falcons Torre Pedrera arriva alla sfida con una classifica migliore, figlia della doppietta ottenuta con Sala Baganza e con una sconfitta interna domenica scorsa contro Modena (gara 2 rinviata).

Mediolanum New Rimini ha vinto una partita contro Longbridge Bologna ed è reduce dalla sconfitta di Parma, con gara2 rinviata per pioggia sullo 0-0 al terzo inning. Entrambe le squadre devono quindi recuperare una gara. Quella di Mediolanum New Rimini lo sarà mercoledì 11 maggio alle 20.30 a Parma, contro Crocetta.

Le partite saranno trasmesse in diretta streaming sulle pagine Facebook di New Rimini e Icaro Sport.