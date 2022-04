Santarcangelo, oltre 600mila euro di avanzo per manutenzioni e nuovi progetti

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:50 - 29 Aprile 2022

Municipio del comune di Santarcangelo di Romagna.

La sindaca Alice Parma ha presentato durante il Consiglio comunale di ieri (28 aprile) la ratifica delle conclusioni della conferenza di servizi sul progetto per la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale sulla SP49 Trasversale Marecchia. Inserito all’interno della rete della Bicipolitana del Pums, il tratto di ciclabile partirà collegandosi al percorso di San Francesco recentemente concluso per proseguire fino a via Pallada e da lì fino al cimitero, dove è presente una ciclabile che arriva fino al centro abitato della frazione. In futuro il percorso proseguirà sul versante opposto con la passerella sul Marecchia, quest’ultima progettazione realizzata insieme alla Provincia, che collegherà San Martino con il capoluogo. La delibera è stata approvata da tutti i consiglieri comunali ad eccezione di Danilo Nicolini (Lega Salvini premier Romagna), che si è astenuto.



L’assessore al Bilancio Emanuele Zangoli ha presentato la variazione al bilancio di previsione 2022/2024, che riguarda un avanzo di 609mila euro. I fondi vincolati derivano da monetizzazioni del verde e dei parcheggi, dalla vendita di loculi cimiteriali e da oneri di urbanizzazione. Questi ultimi, per l’importo complessivo di 155mila euro, sono destinati a un’attività di progettazione particolarmente importante perché permetterà all’Amministrazione di candidare interventi a bandi per contributi e finanziare lavori pubblici senza indebitare le casse comunali. Oltre alla progettazione, i fondi vincolati andranno a finanziare manutenzioni e lavori cimiteriali, al verde pubblico e opere stradali, mentre un avanzo di 35mila euro, ottenuto grazie alle alienazioni di frustoli di terreno, sarà utilizzato per l’acquisto di una vettura elettrica e per la sistemazione dell’appartamento confiscato alla criminalità organizzata, che ospiterà quattro persone fuggite dalla guerra in Ucraina. La variazione è stata approvata con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza (Partito Democratico, Più Santarcangelo e PenSa-Una Mano per Santarcangelo), mentre hanno votato contro i gruppi di opposizione (Lega Salvini premier Romagna e Un Bene in Comune).



Approvato all’unanimità, invece, l’ordine del giorno presentato dal consigliere Marco Fiori (Lega Salvini premier Romagna) a sostegno dell'agricoltura e contrasto alla penuria di scorte alimentari, mentre l’ordine del giorno “5G – Tecnologia 5G conoscere con certezza gli effetti sulla salute umana prima dell'attivazione” presentato dal consigliere Danilo Nicolini (Lega Salvini premier Romagna) è stato respinto con il voto contrario dei gruppi di maggioranza e quello favorevole dei consiglieri di opposizione.