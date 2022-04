Rimini, nuova direttrice del carcere in visita al sindaco Sadegholvaad

Attualità

Rimini

| 13:32 - 29 Aprile 2022

Da sinistra il sindaco Jamil Sadegholvaad, Maria Martone e l'assessore Kristian Gianfreda.



Questa mattina (venerdì 29 aprile) il sindaco Jamil Sadegholvadd e l’assessore Kristian Gianfreda hanno ricevuto in residenza comunale Maria Martone, che dallo scorso dicembre è alla reggenza della Casa Circondariale di Rimini. Subentrata nella direzione a Antonella Paloscia, è anche titolare dell'istituto di Castel Franco Emilia. L'incontro di questa mattina, occasione per darle il benvenuto e augurarle un buon lavoro anche a Rimini, è stata occasione per il sindaco di donare alla direttrice le stampe antiche di Rimini, realizzate da Luisè editore.