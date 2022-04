Bellaria: fino al 1 maggio Manidoro, mostra mercato dedicata all'arte del ricamo

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 12:55 - 29 Aprile 2022



Da oggi (venerdì 29 aprile) fino a domenica (1 maggio) il Palacongressi di Bellaria Igea Marina ospita "Manidoro fiera", la mostra-mercato dedicata all’arte del ricamo della tradizione italiana ed estera. Le arti antiche e sempre attuali del ricamo e del merletto incontrano la moda e i trend della modernità nelle particolari installazioni che costituiscono l’itinerario espositivo.



L’evento, promosso e organizzato da Manidoro srl, fa fulcro attorno al tema dal titolo "Manicrative…Elogio all’artigianato italiano" e alla imponente ‘Italia’ che accoglie i visitatori al loro arrivo nella hall centrale del Palacongressi. La grande installazione è realizzata in merletto, ricamo e macramè; alcune regioni sono state elaborate con le tecniche della propria tradizione.



Altra novità di questa sesta edizione di Manidoro Fiera è l’appartamento ecosostenibile (fotogallery), uno spazio ‘domestico’ dove l’arte del ricamo sposa il design contemporaneo e i trend del momento. Cinquanta metri quadri arredati con mobili in cartone, tutti di design: soluzioni di arredo ecologico e innovativo che rispettano la salute dell’uomo con il minor impatto possibile sull’ambiente senza rinunciare ai requisiti di ergonomia, durevolezza e praticità. Tutti gli allestimenti, dai quadri, ai cuscini alle coperte, ai tappeti, sono opere realizzate a mano con le tecniche del ricamo, del merletto, del macramè, ispirate alla street art, all’astrattismo, alla modernità più estrema e di tendenza per una narrazione del ricamo del tutto nuova e inusuale, in una esposizione di forte impatto scenico, unica e originale che sposa la filosofia del benessere e del rispetto dell’ambiente con una ricerca di materiali, tessuti, lavorazioni basata sull’utilizzo di materiali naturali e riciclabili che esprimono con immediatezza l’impegno ecologista di chi li ha ideati, progettati creati e, naturalmente, di chi ne fa uso.



Da segnalare anche l’esposizione di alcuni capi d’abbigliamento e accessori, rientranti a pieno titolo nell’alta moda che oggi sposa le antiche tecniche del merletto per impreziosire in maniera unica ed esclusiva oggetti e capi che fanno mostra di sé sulle passerelle delle più famose e prestigiose Maison.