Rimini, scomparso Leonardo Fazzioli: fu per anni vice comandante della polizia locale

| 12:42 - 29 Aprile 2022

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e il comandante della Polizia locale di Rimini, Andrea Rossi, esprimono il loro profondo cordoglio e la vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Leonardo Fazzioli, per tanti anni vice comandante del corpo di polizia municipale di Rimini e persona amata da tutti in città per la sua umanità, la sua cortesia e la sua infinita disponibilità. Leonardo Fazzioli era anche conosciuto a Rimini per il suo hobby artistico, vale a dire la passione per la fotografia. Questo il testo del telegramma inviato stamane alla famiglia Fazzioli dal sindaco Sadeghovaad: “A nome mio personale e dell’intera Giunta comunale di Rimini esprimo le più sentite condoglianze per la scomparsa del caro Leonardo che ricorderemo sempre per il servizio reso per tanti anni, con dedizione e passione, al comando della nostra Polizia Municipale e come persona gentile e perbene. Un abbraccio giunga a tutta la famiglia". La redazione di altarimini.it porge a sua volta le condoglianze alla famiglia di Leonardo Fazzioli.