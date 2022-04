Rievocazioni storiche e visite guidate, a Verucchio il ‘Torneo dei Malatesta’

Eventi

29 Aprile 2022

Verucchio fa centro nella storia: sabato 14 e domenica 15 maggio la città ospita infatti il “Torneo dei Malatesta”, un weekend di rievocazioni storiche, visite guidate e attività per le famiglie dedicate al Medioevo che avrà il suo momento clou nella gara di tiro con l’arco storico in programma domenica mattina per le strade e le piazze dell’antico borgo. Il Torneo dei Malatesta, patrocinato dal Comune di Verucchio, è organizzato dalla Rocca Malatestiana e dal Museo Archeologico, in collaborazione con la Pro Loco di Verucchio.



Il fine settimana dedicato all’antica signoria che governò su Verucchio inizia nel pomeriggio di sabato alla Rocca del Sasso: dalle 15 alle 20 si alternano le attività per famiglie e bambini, come la caccia al tesoro a tema Malatesta, il laboratorio dedicato alla creazione del proprio stemma araldico e le prove di tiro con l’arco. E dalle 16.30, sempre fino alle 20, lo spalto della Rocca si trasforma in una piazza d’armi con il Campo Malatesta, tra rievocazioni, attività di animazione e la merenda con vivande medievali. L’occasione perfetta per scoprire la storia della fortezza malatestiana è la visita guidata “La Rocca del Sasso”, in programma alle 17, che offre anche l’opportunità di assaggiare la cucina degli antichi signori di Rimini con una degustazione di assaggi medievali (su prenotazione, costo euro 8, euro 13 con degustazione).



Domenica il Torneo dei Malatesta entra ancora più nel vivo: per tutta la mattina, nelle vie e nelle piazze del borgo di Verucchio, si disputa la Gara di tiro con l’arco storico, in collaborazione con “La Cerna dei Lunghi Archi di San Marino - Lega Arcieri Medievali” e la Pro Loco di Verucchio. La premiazione dei migliori arcieri si terrà alle 16, nella Sala Grande della Rocca. Il Campo Malatesta, nello spalto della Rocca, si animerà già a partire dalle 10 e fino alle 18 con tutte le iniziative dedicate a far rivivere in prima persona il Medioevo; dalle 15 iniziano anche le attività per famiglie, in programma la caccia ai Malatesta e il laboratorio sull’araldica. Ultimo appuntamento di questo ricco weekend è la visita esperienziale, condotta da Malatesta da Verucchio in persona, “I racconti del Mastin Vecchio”, in calendario alle 17 (quota di partecipazione 8 euro).