Ripristinati i segnali del sentiero Covignano da parte del Cai di Rimini

| 10:10 - 29 Aprile 2022

Volontari del Cai al lavoro.

Il Club Alpino Italiano sezione di Rimini ha ripristinato i pali e le frecce direzionali sul sentiero di Covignano, rubati e danneggiati recentemente. I soci del gruppo sentieristica hanno messo a posto le segnalazioni danneggiate ed asportate. Il Cai ricorda che la segnaletica sul un sentiero è fondamentale per seguire correttamente l'itinerario ed apprezzarne le bellezza. "Un sentiero" dicono i soci " non è solo un percorso con un inizio ed una fine ma un qualcosa che racconta la storia di persone, edifici storici, fatti accaduti. Insomma un 'libro a cielo aperto'". Il Cai ha aderito all'iniziativa del comune "Adottiamo Rimini": ogni associazione era invitata a candidarsi per fare qualcosa per la città. Il Cai si era offerto di riqualificare il sentiero di Covignano e così sta facendo. Il gruppo sentieristica invita a segnalare eventuali problemi o danneggiamenti all'indirizzo cairimini@cairimini.it.