Lotta scudetto: è davvero corsa a due?

08:29 - 29 Aprile 2022

La lotta scudetto è ormai infiammata. Milan e Inter sembrano destinate a giocarsi il campionato di Serie A fino alle ultime battute e nessuno sembra più in grado di contrastarle. Napoli e Juventus sono abbastanza lontane e le due milanesi sono le uniche compagini che hanno mantenuto una certa costanza durante l'intera stagione. Chi vincerà il tanto ambito titolo? Ogni partita può essere decisiva e la tensione cresce a vista d'occhio grazie a due formazioni che hanno portato avanti un campionato ricco di colpi di scena.



Il Milan di Stefano Pioli



Il Milan di Stefano Pioli ha mostrato una notevole compattezza durante tutto l'arco stagionale, soprattutto in trasferta. I rossoneri hanno vissuto alcune fasi alterne, ma la rosa è apparsa sempre solida e pronta a superare ogni difficoltà. Alcuni uomini chiave hanno fornito prestazioni di assoluto rilievo. L'addio del portiere Donnarumma è stato ampiamente ripianato dall'acquisto del francese Mike Maignan, così come la difesa ha sopperito all'infortunio di Kjaer grazie alla coppia formata da Tomori e Kalulu.



In mezzo al campo, la definitiva consacrazione di Sandro Tonali ha contribuito a rafforzare gli equilibri della rosa, insieme a Bennacer e Kessie, che però a fine stagione dovrebbe trasferirsi al Barcellona. Ma è soprattutto l'esplosione di Rafael Leao ad aver dato quel valore aggiunto a una compagine già ben fornita. Inoltre, non sono mancati i gol dell'esperto francese Olivier Giroud, che ha saputo sostituire al meglio il lungodegente Ibrahimovic, quasi al passo d'addio.



L'Inter di Simone Inzaghi



Dall'altra parte, anche l'Inter di Simone Inzaghi ha dimostrato di poter restare lassù senza alcun problema. Ha vissuto un'alternanza tra momenti di alta e bassa condizione fisica, ma i nerazzurri restano i grandi favoriti per centrare il titolo grazie a una rosa complessivamente più forte. Il trio difensivo formato da Skriniar, de Vrij e Bastoni è probabilmente il più solido della Serie A, protetto anche dall'arrivo sulla fascia destra dell'olandese Denzel Dumfries, in grado di non far rimpiangere l'addio di Hakimi.



A centrocampo, Marcelo Brozovic forma una coppia di assoluto rilievo con l'azzurro Nicolò Barella, mentre il trequartista Hakan Calhanoglu ha sostituito al meglio Eriksen. Grande stagione anche del croato Ivan Perisic, mentre lì davanti un Lautaro Martinez a corrente alternata ha portato avanti un attacco orfano di Lukaku. Al suo fianco, si sono alternati al meglio l'esperto Edin Dzeko e i creativi Correa e Sanchez.



Chi vincerà lo scudetto?



È davvero corsa a due tra Milan e Inter? Sembra proprio così. Le due compagini della Madunina si sono dimostrate più costanti durante l'intero campionato ed è altamente probabile che lo scudetto prenda la via di Milano. I nerazzurri potrebbero bissare lo scudetto conquistato nella scorsa stagione, mentre i rossoneri potrebbero tornare in auge dopo oltre un decennio.



Tutti e due i club arriveranno fino in fondo e possiedono notevoli punti di forza. La sfida si fa sempre più entusiasmante e il duello a distanza prevede ancora alcune tappe di vitale importanza sia per il Milan che per l'Inter. La classifica di Serie A vive una fase di profonda evoluzione e non è facile preferire un team rispetto all'altro. Sarà il campo a decidere chi saprà fare la parte del leone, in un campionato che ha ancora tanto da dare ai suoi tifosi.