Basket giovanile, la Under 19 RBR/Angels alle fionali nazionali Memorial Papini: la Under 16 vince il girone con cinque vittorie in cinque partite

Sport Rimini | 21:30 - 28 Aprile 2022 L'esultanza della Under 19. Dopo la spettacolare qualificazione dell'U19 Eccellenza RBR/Angels Santarcangelo alle Finali Nazionali ottenuta grazie a ben 17 vittorie consecutive, ultima quella interna contro Fidenza, c'è da segnalare il successo nella categoria U16 Silver del Memorial "Claudio Papini" di RBR/Stella, che vince il suo girone con ben 5/5 vittorie.



U19 ECCELLENZA RBR/Angels Santarcangelo-Nippon Express Fidenza 92-79 RBR/ANGELS: Carletti 6, Nuvoli 4, Mancini, Scarponi 16, Fabiani 15, Buzzone 16, Amati, Rossi 8, Karpuzi, Mulazzani 16, James 11, Ballarini. All. Ferrari, Brugè, Renzi. FIDENZA: Ramponi, Miaschi, Sabotig 24, Paterlini 9, Trevisan, Miaschi 3, Arbidans 8, Biorac 13, Montanari 9, Fainke 6, Bondani 7, Barsotti. All. Bertozzi. Parziali 26-21, 51-39, 75-56 Al PalaSGR di Santarcangelo parte la sfida tra RBR/Angels e Fidenza. Una partita che da subito si rivela piena di bel basket con canestri botta e risposta da entrambi i lati ed i padroni di casa che si trovano sopra di soli 5 punti a fine primo quarto. La sfida continua ad andare avanti a ritmi sempre più alti: i gialloblù provano a scappare, Fidenza ricuce sempre il gap…ma RBR/Angels non ci sta e spinge sull’acceleratore staccando definitivamente gli avversari. Per la prima volta il Basket Santarcangelo vola alle Finali Nazionali conquistando la 17esima vittoria consecutiva. Un traguardo raggiunto grazie alla tanta fatica ed all’impegno messo ogni singolo giorno in palestra, che può solo che essere di grande ispirazione e rende tutti davvero felicissimi. U16 SILVER 14esimo Memorial "Claudio Papini" Girone unico U16 Silver RBR/Stella-Polisportiva Besanese 117-40 Unione Basket Collinare Bianco-RBR/Stella 69-96 Unione Basket Collinare Blu-RBR/Stella 44-83 RBR/Stella-Scuola Basket Diego Bologna La Spezia 89-86 Aurora Basket Jesi-RBR/Stella 42-99



CLASSIFICA FINALE

RBR/Stella 10 pt

Scuola Basket Diego Bologna La Spezia 8 pt Unione Basket Collinare Bianco 6 pt

Unione Basket Collinare Blu 4 pt

Aurora Basket Jesi 2 pt

Polisportiva Besanese 0 pt