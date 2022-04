Pauroso frontale tra auto e moto sulla via Flaminia: grave il centauro

Cronaca

Rimini

| 17:55 - 28 Aprile 2022

Foto di repertorio.

Grave incidente stradale questo pomeriggio (giovedì 28 aprile) a Rimini, sulla via Flaminia, all'altezza di Rivazzurra. Un motociclista è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena, in gravi condizioni, dopo lo scontro frontale tra la sua moto e una Smart. La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale: da una prima ricostruzione l'auto procedeva in direzione nord, la moto in direzione opposta. L'impatto è stato molto duro, da distruggere quasi completamente la moto, mentre il centauro è stato sbalzato dalla sella, rovinando sull'asfalto. Durante i rilievi e le operazioni di soccorso si sono formate code, con il traffico a senso unico alternato.