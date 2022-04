Calcio RSM, Tre Penne: mister Stefano Ceci confermato

Sport

Repubblica San Marino

| 17:20 - 28 Aprile 2022



La Società Polisportiva Tre Penne inizia a gettare le basi per la stagione che verrà e lo fa annunciando la conferma per la prossima stagione del suo allenatore Stefano Ceci, che prosegue per il quinto anno consecutivo la sua avventura con il club di Città.

Contando anche la sua precedente esperienza con il Tre Penne, per l’allenatore italiano sarà il decimo anno sulla panchina biancazzurra. “La riconferma è un segno di stima reciproca. Sono molto contento di questa scelta, è stato facile perché è una società in cui mi sono sempre trovato bene e nella quale ho passato tanti anni. C’è da finire una stagione nel migliore dei modi, sfumato un obiettivo come quello della Coppa dobbiamo concentrarci sul campionato con i play-off all’orizzonte” commenta così Ceci il rinnovo con il Tre Penne.

Un proseguimento del rapporto che può anche essere un ulteriore stimolo per affrontare l’ultima parte di stagione, Ceci spiega che “la stima della società mi dà benzina in più lavorare sempre al meglio, ma l’entusiasmo e la voglia di lavorare non è mai venuta a meno in questo ambiente – prosegue -. “Arriviamo bene ai play-off, i ragazzi hanno ritrovato una certa continuità che mancava da tempo e hanno fatto un percorso lineare, nonostante nel girone di ritorno abbiamo perso qualche punto in maniera ingenua. Nel complesso la squadra sta bene, ho tutti i giocatori a disposizione e, a livello mentale, sappiamo quello che possiamo dare in campo.”

Il Tre Penne, arrivato secondo nella regular season, sarà spettatore negli scontri che valgono l’accesso agli altri quattro piazzamenti della post season e scenderà in campo per l’andata dei quarti di finale di Campionato Sammarinese mercoledì 11 maggio e ritorno fissato per domenica 15.