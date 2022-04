Covid: contagi stabili nel riminese, in regione superato il tetto dei 6000 positivi

Attualità

Rimini

| 16:53 - 28 Aprile 2022

Bollettino Covid 28 aprile 2022.



Nel territorio riminese si registrano 353 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2. Considerando i contagi dal lunedì al giovedì, sono stati in totale 1100, in crescita rispetto a una settimana fa (958), ma in calo rispetto a due settimane fa (1207). I ricoveri in terapia intensiva scendono a 4 (-1), nessun decesso.



I contagi in regione superano quota 6000: sono 6011, con tasso di positività al 24,4%. I decessi sono 19, età media 84 anni. Calano a 36 i ricoveri in terapia intensiva (-1), a fronte di 4 dimissioni e 3 nuovi ingressi. Tornano a salire i ricoveri nei reparti Covid: 1352, +8.