Parcheggi Estivi Bellaria: cosa cambia dal 1° Maggio

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 16:47 - 28 Aprile 2022

Foto di repertorio.

Domenica 1° maggio, entrerà in vigore il regime estivo delle aree di sosta comunali: il primo dei cambiamenti che la bella stagione porta con sé riguarda gli stalli blu che, da gratuiti, diventeranno a pagamento sino al 30 settembre.



Tra le aree di sosta interessate dal provvedimento, vi sono quelle di via Trau e via Conti, largo Montello, piazza del Popolo – ossia parte degli stalli di fronte alla residenza comunale - , via Rubicone, via Agedabia, via Bacci, via Pertini e zona “la Valletta”, via Quintiliano, via Properzio, via Piaggia, via Petronio, via Lucano, zona Belverde, via Calatafimi - per i bus - e via Perugia.



Si segnala che sempre a inizio del prossimo mese, l’avvio dei mercati di Bellaria e di Igea Marina nelle loro vesti estive comporterà l’entrata in vigore del divieto di sosta e del divieto di transito, il giorno di mercato dalle 5.00 alle 14.00, nelle zone interessate. In particolare, nelle vie del “quadrilatero” attorno al Comune per il mercato del mercoledì - via De Gasperi, via Caduti per la Libertà, via Pavese e via Don Dilani - , con stesso provvedimento per via Calatafimi e in piazza Falcone e Borsellino, nella porzione a mare di via Pertini, in occasione del mercato del venerdì. Da inizio giugno, regolamentazione analoga riguarderà anche via Cuneo per il mercato domenicale. Si ricordano poi sin da ora sia l'entrata in vigore per fine maggio della regolamentazione estiva della viabilità – già avviata sul lungomare Pinzon, riguarderà altre importanti arterie di Bellaria Igea marina - , sia il cambiamento che interesserà, dal 1° giugno, quelle aree di sosta attualmente gratuite che diverranno regolamentate a disco.