Auto di lusso rubata dal piazzale delle Dogane di Rimini, rinvenuta in Romania

| 16:39 - 28 Aprile 2022

L'auto riportata in Italia.



Nel gennaio scorso ignoti malviventi avevano rubato una Bmw X6 a danno dell'ufficio delle Dogane di Rimini, nel deposito di via Emilia Vecchia a San Vito. La potente vettura in precedenza era stata sequestrata a un cittadino moldavo, fermato sulle strade riminesi: l'auto, con targa dell'Est Europa, risultava di proprietà di un cittadino russo e non poteva circolare, in base a quanto disposto recentemente dal governo all'interno del decreto sicurezza. L'Agenzia dei Monopoli aveva denunciato il furto e dal numero di targa è stato possibile rintracciare la Bmw, rinvenuta in Romania. Sono state così completate le procedure per riportarla in Italia, grazie alla collaborazione tra il comando provinciale dei Carabinieri di Rimini, la Polizia di Stato e la Polizia di Frontiera rumena.