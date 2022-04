Cibo sano e a km Zero: gli incontri per bambini con i produttori del territorio

Attualità

Rimini

| 16:23 - 28 Aprile 2022

Il progetto, promosso da SGR, ha coinvolto complessivamente oltre 8.550 bambini.

Imparare a conoscere e a utilizzare i prodotti a chilometro zero offerti dal nostro territorio: è questo lo scopo del progetto educativo "Il mio cibo è", rivolto alle scuole primarie per promuovere un'alimentazione sana ed equilibrata.



Dopo due anni di stop a causa della pandemia, il progetto, sostenuto da SGR Per La Scuola, è ripartito questa mattina con la visita due classi prime della Scuola Primaria Lagomaggio.



Il progetto si svolge ogni giovedì presso la sede di Gruppo SGR, in concomitanza del Mercatino SGR dei produttori locali. Insieme ad una educatrice e ai produttori, gli studenti vengono accompagnati in un percorso per far loro conoscere i prodotti del nostro territorio sotto la guida di chi li coltiva, ne conosce il gusto e le proprietà salutari.



Da quest'anno, inoltre, si aggiunge la visita guidata al Quartorto, l'orto urbano curato dallo Chef del Quartopiano Silver Succi, per trasmettere ai giovani visitatori l'entusiasmo del saper riconoscere la qualità e le peculiarità dei prodotti locali, sensibilizzando al concetto di 'chilometro zero'.



Il progetto, promosso da SGR, ha coinvolto complessivamente dal suo inizio 354 classi, 570 insegnanti e oltre 8.550 bambini.