Cattolica in Fiore, un'edizione da record: i premiati

Attualità

Cattolica

| 16:14 - 28 Aprile 2022

L'Inaugurazione di Cattolica in Fiore.

Con il taglio del nastro davanti a Palazzo Mancini, dove per l’occasione è stato predisposto un particolare allestimento scenografico, si è aperta ufficialmente la 50esima edizione di Cattolica in Fiore alla presenza di sindaci ed assessori del territorio, le Forze dell'Ordine, ed il Presidente di Rivierabanca Fausto Caldari



A seguire è iniziato il lavoro della giuria del concorso che ha valutato i migliori ed i più originali standisti per assegnare i riconoscimenti messi a disposizione da RivieraBanca.



Ad ammirare e giudicare i più variegati e particolari allestimenti, tra gli oltre 100 florovivaisti presenti, sono stati la Sindaca Franca Foronchi, il Vicesindaco ed Assessore al Turismo Alessandro Belluzzi, i diversi Primi cittadini ed Assessori del territorio, l'Assessore Colette Dauphine del Comune gemellato di Ville de Saint-Dié des Vosges (Francia), la Dirigente Claudia Rufer, accompagnati dai rappresentati locali delle Forze dell'Ordine. Per RivieraBanca in giuria il presidente Fausto Caldari.



Questi i premi che sono stati riconosciuti:



1° Posto (1000 euro): Garden Plan, di Pesaro, con il suo meraviglioso "Giardino giapponese" ha incantato la giuria, e la particolare azalea mollis e la peonia gigante arbustiva;



2° Posto (500 euro): Giardino di Santa Maria, di Pesaro, ha sorpreso la giuria per l'assortimento di peonie cythrea (giganti), i glicini a forma di albero e le rose rampicanti, colori, profumi, e la creatività nell'allestimento dello stand;



3° Posto (300 euro): Valleverde di Monsano (Ancona) che ha conquistato i giurati con la varietà di composizione di margherite danzanti e per aver sfruttato al meglio lo spazio dell'allestimento in Piazza Mercato.